Riapre al pubblico del Passetto di Borgo | un passaggio segreto ricco di storia

Il Passetto di, il celebreche collegava i Palazzi Vaticani a Castel Sant’Angelo,al pubblico in modo permanente a partire dal 23 dicembre.Costruito nel IX secolo come via di fuga per i papi in caso di pericolo, questo corridoio sopraelevato di circa 800 metri è stato per secoli un simbolo di potere e mistero. Qui, pontefici come Alessandro VI Borgia e Clemente VII trovarono rifugio durante momenti tumultuosi dellaromana.Percorrendo il Passetto, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un’atmosfera unica, ammirando le antiche mura e immaginando le vicende che si sono svolte in questo luogo. Il Passetto diè molto più di un semplice. È un vero e proprio monumento storico che racconta lamillenaria di Roma e del potere papale.