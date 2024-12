Liberoquotidiano.it - Processi infiniti: assoluzione piena? Va eliminato l'appello

Non lo sto scrivendo io, ma lo ha scritto ieri sulla Stampa l'ex capo della Procura della Repubblica di Milano Edmondo Bruti Liberati. Lo ha scritto commentando l'di Matteo Salvini a Palermo, ma un po' anche quella dell'altro Matteo -Renzi- a Firenze. “Il processo è una pena, ma la lentezza è una pena doppia”. Lenti, lentissimi sono stati il processo a Salvini per il sequestro di 147 migranti, contestatogli dall'accusa per essere stati trattenuti più di cinque anni fa per una ventina di giorni sulla nave spagnola Open arms, e l'udienza preliminare - ripeto: l'udienza preliminare, senza neppure il rinvio al giudizio - a carico di Matteo Renzi e amici accusati di avere praticato con la fondazione Open il finanziamento illegale della loro corrente, praticamente travestita da partito.