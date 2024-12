Inter-news.it - Orsi: «Quattro assenti in difesa? Inter oggi come la Lazio! Può succedere»

In vista di Inter-Como, gara in programma questa sera che chiude di fatto la diciassettesima giornata di Serie A, Fernando Orsi ha espresso la sua opinione in un intervento a Radio Radio, parlando in particolare delle assenze dei nerazzurri in difesa. DIFESA RIDISEGNATA – Fernando Orsi parla delle assenze dell'Inter in vista della sfida con il Como e fa un paragone con la Lazio, avversaria dell'Inter una settimana fa: «Inter inedita? Per una partita ci può anche stare eh. L'Inter ha una rosa che anche facendosi male giocatori, resta comunque valida. Quella con il Como sarà una partita tranquilla, vero che loro giocano bene e sono una squadra leggera, può succedere di tutto, però penso che stasera non debba avere nessun problema l'Inter».