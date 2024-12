Metropolitanmagazine.it - Morgan ha pubblicato due inediti per il suo compleanno

Ormai è diventata una sorta di tradizione; in occasione del suo(oggi, 23 dicembre)ha annunciato la pubblicazione di due. Un regalo a chi, nonostante tutto, continua ad essergli fedele, e forse anche un po’ a se stesso. Di sicuro, un metodo infallibile per tirar fuori ciò che cova dentro di sé, mettendo in musica pensieri e riflessioni.«Tra poche ore sarà il mio», si legge in un post di Instagram, «come da tradizione pubblicherò due, per il puro piacere di condividere il frutto di quel che faccio con amore in tutta questa mia vita, la musica». Il brano rilasciato s’intitola Pensiero unico; dell’altro, Spreco, il cantautore ha condiviso solo il testo, senza musica.contro il “Pensiero Unico”Si possono dire molte cose di, all’anagrafe Marco Castoldi, ma non che abbia paura di esporsi, anche a costo di risultare sgradevole.