Lettera43.it - L’intervento del deputato Pd e il mistero dei 130 mila euro destinati al comune inesistente di Carmagnano

Ildel Pd Federico Fornaro ha sollevato il caso di un finanziamento di 130assegnato a, localitàin provincia di Torino. Nel video, diventato rapidamente virale, Fornaro ha denunciato: «La cifra è stata destinata a unche non esiste.a Torino non esiste, esiste Carmagnola. Almeno studiate la geografia». Durante il suo intervento, il parlamentare ha espresso indignazione con un gesto plateale, gettando i fogli davanti a sé e accompagnando il tutto con un sonoro «Vaffanculo».Manovra, il “vaffa” delFederico Fornaro in Aula alla Camera dei Deputati: “Abbiamo appena assegnato 130.000 €uro a unche non esiste.Cioè siamo a questi livelli, ma nemmeno nella sala consigliare dell’ultimosi fanno queste cose. FANCULO”! pic.