Nerdpool.it - Leif’s Adventure: Netherworld Hero è disponibile

Mindscape e OneManOnMars Studios sono entusiasti di annunciare cheè orasu Nintendo Switch, PlayStation 5 e Steam. Questo affascinante gioco d’azione-avventura in 2D a scorrimento laterale, incentrato sulla narrazione, offre ai giocatori un viaggio epico all’insegna dell’amicizia, del lavoro di squadra e del coraggio. Creato da un singolo sviluppatore in oltre sette anni,racconta una storia classica di fratellanza ed eroismo, ambientata in un mondo splendidamente disegnato a mano e ispirato al folklore nordico. Il gioco combina esplorazione, risoluzione di enigmi e combattimenti dinamici, consentendo ai giocatori di alternarsi tra le abilità fisiche di Leif e i poteri soprannaturali di Ghost, sia in modalità cooperativa che in single-player.