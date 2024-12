L’assoluzione di Salvini nel processo Open Arms rianima la Lega e anche quella di Renzi ha impatto su Italia Viva – Il sondaggio Swg

Leggi su Open.online

del ministro dei Trasporti Matteonelper il casodel 20 dicembre scorso rinamina la. Stando alsettimanale Swg per La7, il partito del vicepremier passa da 8,4 a 8,8 (+0,4%). Fratelli d’della premier Giorgia Meloni cala invece dello 0,3%, ma resta saldamente il primo partito del Paese con un consenso stimato del 29,1% contro il 29,3 della settimana scorsa. Cresce, invece, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che guadagna un +0,3%; mentre il Partito democratico rimane stabile al 22,2%.la sentenza di proscioglimento per Matteo, i suoi collaboratori e famigliari, nell’inchiesta sulla fondazione, nata per sostenere le iniziative politiche dell’ex premier quando era segretario del Pd, sembra aver portato consensi al leader di