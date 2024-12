La lettera virale del professore che sfida Valditara | Farò il contrario di quello che dice Taglierà anche il mio stipendio?

Leggi su Open.online

«Nel nostro lavoro di docenti ed educatori, ci dirigeremo nella direzione opposta a quanto ci indica». Queste parole, dure e provocatorie, provengono da unache sta rimbalzando tra le chat di docenti e studenti. L’autore è Giancarlo Burghi, insegnante di lettere e filosofia al liceo Torquato Tasso di Roma, che ha scelto di rivolgere una lunga missiva al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe. Datata 18mbre 2024, laè un gesto di protesta contro le recenti linee guida diper l’educazione civica a scuola. Le parole di Burghi esplorano le politiche educative imposte dall’esecutivo, mettendo in luce quelle che, secondo il docente, sono le storture di un’educazione che rischia di trasformarsi in uno strumento al servizio di «ideologie», piuttosto che in uno spazio di crescita civile per studentesse e studenti.