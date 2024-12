Liberoquotidiano.it - "La chiave è cambiare qualcosa": parla Anna Kalinskaya, la bomba è su Sinner?

Tutto pronto, o quasi, per la nuova stagione: Janniksi prepara a scendere di nuovo in campo, inaugurando il suo 2025 con gli Australian Open, dove si presenta da campione in carica. Dopo un 2024 leggendario, il numero 1 al mondo è chiamato a replicare le sue straordinarie gesta. Tuttavia, la strada non è priva di ostacoli, tra l'ansia per l'imminente decisione del Tas di Lossul ricorso presentato dalla Wada per il caso Clostebol e l'inevitabile attenzione mediatica sulla sua vita privata. Nonostante la riservatezza che da sempre lo contraddistingue, le voci sulla presunta relazione (conclusa o ancora in corso) concontinuano a occupare le pagine dei giornali e i social. Anche la tennista russa, fedele al suo stile discreto, ha scelto di trincerarsi dietro un tombale silenzio sull'argomento, limitandosi a condividere sui suoi profili social aggiornamenti sui suoi allenamenti e vacanze trascorse tra Mosca e Miami.