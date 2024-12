Notizie.com - Il maltempo di Natale sferza l’Italia, tragedia a Roma: morta una donna. Linea Adriatica in crisi, dramma rientri

, ildicon la morte di unainper questioni analoghe. Cosa è accaduto?I giorni divedrannocolpita da piogge e freddo generalizzato, con le temperature pronte a crollare in diverse zone dello stivale.Ildi(ANSA) Notizie.comAun albero caduto in via Cesare Massimi, zona Colli Aniene, a causa del forte vento ha provocato la morte di unae il ferimento di un’altra. La vittima, secondo la ricostruzione di LaPresse, era seduta su una panchina insieme ad altre persone quando le forti raffiche di vento hanno fatto crollare l’albero causandone il decesso. Aveva 45 anni ed era con i suoi tre figli minorenni che non sono rimasti feriti nell’incidente.