Il Grinch e il trafficante di droga un video sconcertante | cosa state vedendo

Il più grande nemico del Natale diventa un incubo per i criminali. È quello che è successo in Perù. Un agente dell'unità dello "Squadrone Verde" della polizia della capitale Lima si è travestito danell'ambito di un'operazione speciale nel periodo natalizio. Neldiffuso dalle autorità peruviane si vede ilsfondare la porta di una casa, perquisirla trovando soldi ee arrestare gli ignari trafficanti, che di certo non avrebbero mai pensato che sotta al costume si nascondesse un poliziotto. Un'operazione simile era già avvenuta durante il periodo di San Valentino. In quell'occasione un agente si travestì da orsetto Teddy per arrestare i criminali.