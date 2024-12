Lookdavip.tgcom24.it - Georgina Rodriguez sceglie con cura dal suo armadio: il look sexy e firmato

Quella diè una vita da globetrotter. La modella si sposta tra l’Europa e l’Arabia Saudita, dove risiede da un anno e mezzo insieme ai figli e al compagno, Cristiano Ronaldo. Lui è un calciatore dell’Al-Nassr, lei inanella un evento esclusivo via l’altro. Dopo aver trascorso qualche giorno a Londra insieme ai bambini,è tornata a Riyad: le foto dalla cabinafanno battere i cuori dei fashionisti. La vita in Arabia SauditaAlla mostra DiorCristiano Ronaldo estanno contribuendo a far conoscere l’Arabia Saudita nel mondo, accrescendo la curiosità per il paese mediorientale e facendo aumentare anche il turismo. Una grossa fetta dell’interesse dei fan ruota ovviamente intorno al calcio, con CR7 che milita nel campionato locale. Il calciatore e la fidanzata però si fanno spesso vedere anche ad altri eventi, sportivi e non, agendo di fatto come ambassador di questa nazione nel mondo.