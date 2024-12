Piperspettacoloitaliano.it - Fino all’ultimo battito 2 si farà o è cancellato: quando esce la seconda stagione della fiction con Marco Bocci e Bianca Guaccero

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

2 silaè stata l’ultimache ha visto come protagonista, fresca vincitrice dell’ultima edizione di Ballando Con le Stelle. La serie medical con, in onda nel 2021 su Rai 1, ha avuto un discreto riscontro negli ascolti tv. Il finale dell’ultima puntata ci proiettava verso una, ma2 sio è stato, perché non silaNonostante i numerosi fattori a favore, la Rai ha2. Anche lo sceneggiatore Andrea Valagussa ha fatto sapere che lanon ci sarà. Gli impegni degli attori principali hanno preso due direzioni diverse.tornerà come conduttrice al Prima Festival del Festival di Sanremo 2025, mentretornerà su Canale 5 con una nuova serie tv.