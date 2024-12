Oasport.it - F1, Stefano Domenicali: “Hamilton in Ferrari porterà grande interesse. Leclerc dovrà accettarlo”

Leggi su Oasport.it

Il circus della Formula Uno ha chiuso i battenti da un paio di settimane ma sta già crescendo una febbrile attesa in vista della prossima stagione, che si preannuncia estremamente spettacolare e intrigante. Quattro team in lizza per il titolo (almeno sulla carta), Lewisin, Andrea Kimi Antonelli in Mercedes e tante altre novità in griglia sono solamente alcuni dei temi più caldi in attesa del Mondiale 2025.“Di momenti belli ce ne sono stati tanti. È chiaro che la vittoria dellaa Monza, anche per chi come me l’ha vissuta, rimane una fotografia che gira per il mondo e che caratterizza la passione che si vive dalle nostre parti. Altri due momenti importanti sono stati la vittoria strameritata del titolo di Max a Las Vegas e quando la McLaren ha vinto ad Abu Dhabi“, ha dichiarato