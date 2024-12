Notizie.com - Destinate in Albania tonnellate di rifiuti della “lista ambra”: l’inchiesta di fiamme gialle e monopoli sugli scarti tessili all’estero

La guardia di finanza all’alba di oggi ha effettuato un’operazione ad Ancora. Nel porto sono state individuate e sequestrare 16diin partenza per l’.Il blitz è stato portato a termine dai finanzieri coadiuvati dall’Agenzia delle Dogane e dei. L’attività rientra in un’indagine più ampia che ha lo scopo di prevenire e reprimere i traffici illeciti che interessano il porto dorico.indi”:diNello specifico, gli operatori hanno attuato una specifica attività di analisi di rischio. Hanno quindi individuato un autoarticolato pronto ad imbarcarsi su una motonave diretta a Durazzo, in. A seguito dei controlli sono emerse anomalie sui documenti.