Controllo in strada, tenta la fuga e aggredisce i carabinieri a Medicina: bloccato con lo spray urticante

(Bologna), 23 dicembre 2024 – Idella Tenenza dihanno arrestato un automobilista italiano 54enne per resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale aggravata. L’automobilista non si era fermato a unle – riportano idella Compagnia di Imola - allontanandosi a forte velocità e mettendo in pericolo l’incolumità degli utenti della, tra cui un pedone che ha rischiato di essere investito. Raggiunto poco dopo, l’automobilista è sceso dal veicolo,ndo laa piedi, ma ilo hanno fermato, invitandolo ad esibire i documenti di guida e circolazione. Secondo quanto riportato dall’Arma, infastidito dalla richiesta dei, l’automobilista li ha aggrediti con calci e pugni, costringendoli ad adottare dei provvedimenti: l’utilizzo delloche ha risolto la situazione, neutralizzando la condotta violenta dell’uomo.