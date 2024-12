Cityrumors.it - Cade un albero, donna muore davanti ai tre figli: cosa è successo

Una storia allucinante, con una poverache aveva portato al parco giochi i suoi tre bambini ma a causa del vento unsi è rotto e le è stato fataleUna tragedia. Uno di quei fatti che fanno pensare, lasciare a bocca aperta e col cuore distrutto. Unè caduto in un parco giochi della capitale in zona Colli Aniene e ha travolta alcune persone, tra cui unache aveva appena portato al parco i suoi tre. E’ accaduto in via Cesare Massino a Colli Aniene.unai tre(Ansa Foto) Cityrumors.itE’nella tarda mattinata e secondo quanto si apprende, la poveraè morta sul colpoai suoi tre bambini, mentre un’altra è stata portata in ospedale. Sul posto è arrivata la polizia e anche personale di pronto soccorso e pure i vigili del Fuoco che non hanno potuto fare nulla per la povera mamma che è stata travolta dall’ed è morta sul colpo.