Bianca Guaccero | Carlo Conti mi ha chiamata a 43 anni torno a Sanremo | condurrò il PrimaFestival

ha vinto la diciannovesima edizione di “Ballando con le Stelle” con il maestro e fidanzato GiovPernice, dopo la vittoria la showgirl pugliese tornerà al Festival: “Sono stata anel 2008 a ventisettea quarantatréperché, ndr) qualche tempo fa mi haproponendomi questa cosa e amando ionon potevo essere che la persona più felice a cui ha rivolto questo invito”, ha svelato al Tg1. Specificando qualche ora dopo a “Che tempo che fa” il suo ruolo: “Mi ha chiesto di presentare il. Io sono stata felicissima perché non poteva rivolgere questa richiesta a persona più felice e più grata”.condurrà l’anteprima della kermesse canora, secondo l’Adnkronos affiancata dal conduttore Gabriele Corsi. Per la showgirl pugliese non si tratta di un debutto nella manifestazione musicale e televisiva più importante, nel 2008 aveva condotto il Festival con Pippo Baudo, Piero Chiambretti e Andrea Osvart.