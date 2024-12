Anteprima24.it - Benevento 5, dopo l’esonero di mister Andrea Centonze c’è Fausto Scarpitti per i giallorossi

Tempo di lettura: < 1 minutoManca ancora l’ufficialità ma dovrebbe essere ad un passo la firmacon il5 che oggi ha sollevato dall’incarico(LEGGI QUI) con il chiaro intento di risalire in classifica dove isono penultimi in Serie A.L’allenatore molisano che nella sua brillante carriera ha allenato, tra le altre, squadre del calibro di Italservice Pesaro, Real San Giuseppe, Sandro Abate e Acqua&Sapone nel Sannio avrà il non semplice compito di traghettare verso la salvezza il5 che sta trovando qualche difficoltà alla sua prima storica stagione in Serie A. Nel suo importante curriculum c’è anche una Coppa Italia vinta sulla panchina del Real San Giuseppe con un exploit capace di sovvertire tutti i pronostici della vigilia.