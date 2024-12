Calciomercato.it - Stankovic ‘manda via’ Sommer: il sogno si chiama Inter

Leggi su Calciomercato.it

L’osserva con grande attenzione le prestazioni dei propri calciatori in prestito. Tra questi anche Filipautore di un’altra grande partita col Venezia La rosa dell’resta probabilmente la più completa e profonda della Serie A, con alternative di alto profilo praticamente in ogni reparto in grado di dare a Simone Inzaghi la possibilità di cambiare spesso anche l’undici titolare.: ilsi(LaPresse) – Calciomercato.itSi tratta quindi di una squadra molto forte e complicata anche da potenziare, fermo restando che Marotta e soci restano sempre vigili alla ricerca dei calciatori giusti da andare ad inserire nel roster del domani. In questo senso un ruolo al momento coperto da un calciatore di enorme esperienza che potrebbe subire un restyling nel prossimo futuro è quello relativo alla porta.