Ilveggente.it - Sinner, c’è puzza di guai: “Siamo preoccupati”

Jannik, nella lettera all’Atp c’è tutta la preoccupazione dei tifosi azzurri.Dalla scorsa estate, da quando, cioè, è circolata la notizia della positività di Jannikal doping, è iniziato per il campione azzurro un periodo infernale. Era ovvio che se ne parlasse, e anche massicciamente – è pur sempre il numero 1 del mondo – ma forse lui stesso non si aspettava che così tanti tennisti lo attaccassero., c’èdi: “” (LaPresse) – Ilveggente.itNon tutti, invece, sono stati morbidi con lui. Non tutti hanno creduto al fatto che quella dose infinitesimale di Clostebol rinvenuta nel suo organismo non sia stata assunta volutamente, ma che si sia trattato di una contaminazione involontaria. E a nulla sono valsi neppure gli sforzi profusi per dimostrare chi avesse sbagliato e in che modo: molti lo hanno comunque condannato senza se e senza ma.