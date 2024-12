Pronosticipremium.com - Roma-Parma Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta Live

Sono due le partite che dividono ladal termine di questo 2024, che negli ultimi mesi non ha sicuramente regalato soddisfazioni. La prima di queste, proprio nella giornata di oggi, si giocherà allo Stadio Olimpico contro il, in quello che è il diciassettesimo turno di campionato. La formazione giallorossa andrà alla caccia di tre fondamentali punti per cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione e anche per rispondere presente dopo la sconfitta con il Como.Il largo successo contro la Sampdoria in Coppa Italia non può far troppo testo vista la differenza di categorie tra le due squadre, ma ha permesso comunque di arrivare a questo match di campionato con uno spirito diverso. Ci si aspetta quindi una prestazione importante, tanto dal punto di vista qualitativo quanto da quello della personalità e dell’orgoglio per salutare nel migliore dei modi i propri tifosi.