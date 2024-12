Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: la sfida Scudetto si accende

Questa è lade 'La', in edicola oggi, domenica 22 dicembre 2024. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondoe in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Lade 'La' apre con la Serie A. Sorpassi. Il Napoli torna primo. Alle 18 tocca all'Atalanta. Inzaghi, un premio per te. Il tecnico dell'Inter e il contratto fino al 2028. Da Vlahovic a Nico Gonzalez: la Juventus a cinque stelle. Ecco lade 'La'.