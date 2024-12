Oslo così l’ex ha tentato di uccidere la studentessa fiorentina che l’aveva lasciato | un fendente dall’orecchio alla carotide poi decine di coltellate

Leggi su Open.online

Non ha temporeggiato, non ha cercato il dialogo, si è mosso dritto verso l’obiettivo. Un informatico poco più che 20enne, cittadino norvegese di origini indiane, ha fatto irruzione nel negozio dove la sua ex stava lavorando. Martina Voce, 21enneche vive a, è stata subito colpita da unal viso, che le ha causato un tagliofino. Poi la furia dell’uomo si è scatenata con altre, «» scrive l’Ansa. La ragazza ha cercato di difendersi dalche non si rassegnavafine della loro relazione. I colleghi di Smak aV Italia, negozio di eccellenze italiane nella capitale norvegese, sono intervenuti per salvarla. Uno di loro è riuscito a porre finecolluttazione, ferendo l’aggressore. I fatti risalgono a venerdì 20 dicembre, a mezzogiorno circa.