Meloni si commuove davanti ai soldati italiani in Lituania | I vostri figli sono lontani ma fieri di voi video

Al momento del saluto, c’è scappata la lacrima. “E alla fine, pure oggi.”, ha sdrammatizzato la premierportandosi le mani sul viso, al termine di in breve discorso rivolto aiimpegnati in missione, a protezione delle Repubbliche Baltiche, in, dopo la trasferta in Lapponia e le considerazioni, non ottimistiche, sulla minaccia russa. “Non vedrete iche scartano i regali a Natale, ma l’Italia anche per questo vi è riconoscente esicura che anche isapranno essere adeguatamentedi voi come lo è l’Italia intera”, ha detto, concludendo il suo interventoai militariimpegnati nella missione Nato in. Poi il momento di commozione.daiin: il discorso e ilLa Presidente del Consiglio, Giorgia, era giunta in mattinata alla base aerea di Šiauliai, in, per far visita al contingente militare italiano impegnato nella missione Nato Baltic Air Policing, a salvaguardia dello spazio aereo delle Repubbliche Baltiche.