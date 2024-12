Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco di Imola Panieri: “Dalla Bretella alla F1, i nostri piani futuri”

, 22 dicembre 2024 – Dagli investimentisanità, passando per i grandi eventi. Il tutto con un occhioGiunta, da ricalibrare dopo l’uscita dell’ex viceFabrizio Castellari. Sono tanti i temi al centro del consueto colloquio di fine anno tra ilMarcoe i giornalisti imolesi. Un anno più difficile del previsto per la città, che tra settembre e ottobre ha rivissuto l’incubo alluvione. E che in generale arriva a queste festività con tante ansie, piccole e grandi, per il futuro. CANTIERI Tanti i lavori in corso: la nuova scuola di Sesto Imolese, la nascente palestra a servizio delle Valsalva e del Ruggi (“Pronta per la prossima stagione sportiva”) e il polo formativo all’ex Zoo Acquario (“Lo consegneremocittà nel 2025”). Poi la riqualificazione dell’Osservanza (“Sta andando avanti in maniera veloce”) e il potenziamento dell’illuminazione pubblica (“A inizio anno arriveremo in viale Dante, poi passeremo al viale dei Cappuccini che è molto buio”).