Gli itinerari in camper. L'italia di arte e sapori dal Trentino alla Sicilia

Con l’arrivo delle festività, l’atmosfera natalizia avvolge e illumina i borghi più suggestivi d’Italia e d’Europa. Un viaggio intra i mercatini di Natale rappresenta un’occasione unica per immergersi nella magia autentica di queste località: tra luci scintillanti e i profumi invitanti del vin brûlé, si possono gustare specialità locali e scoprire regali di Natale originali e ricercati. Le tappe proposte da Yescapa spaziano dalle incantevoli località delAlto Adige, passando per l’Abruzzo e la, fino a sconfinare in Germania, a Dresda, e Svizzera, a Basilea, offrendo esperienze indimenticabili e la possibilità di vivere appieno l’atmosfera calda e festosa del periodo natalizio. I mercatini di Natale di Bolzano rappresentano una delle destinazioni più magiche in questo particolare periodo dell’anno: ogni angolo della città è illuminato da decorazioni, canti e casette di legno e ben 98 espositori offrono artigianato e delizie locali.