Foppolo di nuovo in pista con Carona | Torneremo tra le piccole capitali dello sci

. Dopo alcune stagioni sciistiche di incertezza,tornano finalmente unite, per offrire un prodotto neve all’altezza del comprensorio più longevo delle Prealpi orobiche. Da sabato 21 dicembre l’apertura degli impianti di risalita sarà continuativa fino a fine stagione (a eccezione di Natale) con le piste perfettamente innevate. Ma per vedere le due stazioni del comprensorio dicollegate serviranno ancora alcuni giorni di pazienza: si è infatti in attesa dei collaudi di due impianti in Val Carisole da parte del ministero. D’altronde le seggiovie di-Val Carisole sono state assegnate in gestione dal Comune dialla Belmont-solo a inizio novembre.Tecnici e operai hanno fatto i miracoli per essere pronti a dicembre: in particolare l’impianto del Valgussera necessitava di revisione generale, terminata in tempi record.