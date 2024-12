Dilei.it - Federica Pellegrini su Ballando con le Stelle: “Un miracolo arrivare al ring finale”

Leggi su Dilei.it

con leè finito: un’edizione a dir poco esplosiva, che ha conquistato gli spettatori e il favore della critica. Un cast ben riuscito, un’edizione non priva di colpi di scena, che ha tenuto con il fiato sospeso per settimane, prima con la questione legata alla “cacciata” di Angelo Madonia, ex maestro di ballo di, e poi con la fuga di Guillermo Mariotto in diretta. La, alla fine, si è classificata seconda:è stato vinto da Bianca Guaccero con Giovanni Pernice., il “” delladicon leLa diciannovesima edizione dicon lesi è conclusa con ladel 21 dicembre 2024. Adrenalinica, emozionante, piena d’amore e non priva di colpi di scena che hanno catalizzato l’attenzione degli spettatori e della stampa per settimane.