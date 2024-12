Lanazione.it - Famiglia uccisa dal monossido, tutto il dolore della prof di Elio: “Ho perso il ‘mio’ ragazzo delicato”

Firenze, 22 dicembre 2024 – Era arrivato da pocoall’Istituto Padre Guido Alfani di Sesto Fiorentino, eppure nella scuola paritaria gestita dai Padri Scolopi aveva già trovato un proprio posto, dopo un primo impatto piuttosto timido. Stava bene con i compagni e con gli insegnanti, letteralmente devastati dalla notiziamorte del piccolo, insieme al padre e alla sua compagna, per un nemico invisibile e subdolo. In questo clima tristissimo c’è anche chi, come l’insegnante di Lettere di, Maila Banchi, ha provato a farsi interprete dei sentimenti di tutti con uno struggente ricordo messo nero su bianco. Un saluto rivolto direttamente al suo alunno, scomparso troppo presto: “Ho sempre pensato – scrive - che la morte di un figlio sia contro natura perché un genitore non dovrebbe sopravvivere al proprio figlio.