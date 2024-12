Ilrestodelcarlino.it - Ecco i consigli in pillole su come difendersi dai tentativi di raggiro

dalle truffe? Iarrivano dal nucleo operativo dei carabinieri di Cesenatico che hanno predisposto un volantino con le regole da seguire, soprattutto per le persone anziane.i ‘in’. ‘Non fidatevi delle apparenze’. Il truffatore per farsi aprire la porta ed introdursi nelle case può presentarsi in diversi modi. Spesso sono persone distinte, eleganti e gentili. Dicono di essere funzionari delle Poste, di enti di beneficenza, dell’Inps, del Comune, della Provincia o delle società energetiche, acqua, gas e talvolta appartenenti alle forze dell’ordine. ‘Diffidare sempre se chiedono se avete denaro o gioielli’. ‘In banca o in posta’: fatevi accompagnare da qualcuno soprattutto se ritirate la pensione. ‘Durante la spesa o al mercato’: non lasciate incustodita la borsa e fate attenzione a chi vi urta o si avvicina senza motivo.