Ilrestodelcarlino.it - E’ il quinto tie-break stagionale. Le tigri mollano per la quarta volta

megabox 2 bisonte 3 MEGABOX VALLEFOGLIA: Bici 24, Feduzzi, Michieletto 5, Giovannini 11, De Bortoli, Candi 11, Torcolacci, Perovic 7, Kobzar, Weitzer 15, Lee ne, Ladza 1, Carletti 2. All. Pistoia. BISONTE FIRENZE: Acciarri 1, J.M.Maluail 23, Butigan 6, Leonardi, Battistoni 2, Baiyens 15, Giacomello 5, Nervini 2, Lapini, Cagnin 10, Agrigoglio 1, Davyskiba 17. All. Bendandi. Parziali: 24-26, 25-19, 25-22, 19-25, 12-15.tie-per la Megabox, quarto perso. Il Bisonte passa sul campo biancoverde. Pesaro guadagna comunque un punto per muovere ulteriormente la classifica. Un primo set combattutissimo, con continui sorpassi e controsorpassi. Ma il Bisonte al momento giusto butta giù la zampata e va a vincere ai vantaggi. Nel secondo set Firenze inizia bene, ma le locali hanno una reazione, le ragazze di coach Pistola girano l’inerzia della partita e alla fine vincono facilmente, lasciando le avversarie a quota 19, ma si poteva chiudere anche prima.