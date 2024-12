Justcalcio.com - Corriere dello Sport – a gennaio un mediano in prestito

2024-12-21 09:46:09 Arrivano conferme dal:A centrocampo i guai hanno preso corpo e forma. Vecino out per una lesione miotendinea, fuori due mesi o poco meno. Castrovilli part-time. Se c’era bisogno di un centrocampista prima figuriamoci ora, se non due. I guai sono di Baroni, rimasto con Guendouzi e Rovella titolarissimi da spremere, con Dele-Bashiruin costruzione, con l’ex viola ancora convalescente. Con loro deve affrontare il finale d’anno, il derby d’inizio 2025 e tutto lo sprint campionato-Europa di. Lotito ricorda «abbiamo tre fuori lista. Voi chi mandereste via? Ditemelo». I tre fuori lista sono Akpa-Akpro (promesso al Monza), Basic e Hysaj. Slot liberi non ce ne sono a meno che non si arrivi al taglio di Castrovilli, ipotesi valutata primastop di Vecino, cambia gli scenari.