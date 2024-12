Sport.quotidiano.net - Consar, guai a distrarsi. È un’occasione d’oro

LaRavenna ospita la matricola Macerata, stasera al Pala de Andrè, nell’ultima gara del girone di andata (fischio d’inizio alle 19; arbitri Jacobacci e Pernpruner; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Vbtv). I giallorossi condividono ora con Prata il 2° posto in classifica a quota 25. Macerata invece, quartultima a quota 13, a +1 sulla zona retrocessione, è invischiata nella lotta per la salvezza, ma è reduce dal colpaccio casalingo di domenica scorsa contro quella che era la capolista, ovvero Prata. I ravennati devono dunque tenere le antenne drittissime e non farsi ingannare dalla posizione di classifica degli avversari. Ma è anche vero che lasta viaggiando ad una velocità spedita, mettendo in luce uno spirito di squadra invidiabile. Le ultime 3 vittorie consecutive lo stanno a dimostrare.