Cologno al Serio, è deceduta l'85enne investita mentre attraversava la strada

al. A sei giorni dall’incidente èMaria Lorenzi di 85 anni. Domenica scorsa, 15 novembre, la donna stava attraversando la ex Statale 591 all’altezza di via Repubblica per raggiungere, come da abitudine, il cimitero quando era stata travolta da una “Fiat 500 L”. Pare che le condizioni di visibilità fossero pessime per la fitta nebbia.Immediato l’allarme che aveva portato sul posto un’automedica e due ambulanze, una della Croce rossa di Urgnano e una della Croce rossa di Martinengo. Dopo il primo soccorso Maria Lorenzi era stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Treviglio dove è stata subito sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Secondo il bollettino medico Maria Lorenzi aveva riportato fratture ad una vertebra, al bacino, ad entrambe le gambe e con un trauma cranico.