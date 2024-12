Ilgiorno.it - C’era una volta il "laghet". Ora in via San Marco regnano turisti e locali

Qui un tempoil "de San Marc", il secondo punto di approdo della Martesana in città, che si allargava a formare una specie di Darsena. Fu così fino agli anni Venti, poi la cerchia dei Navigli venne interrata per la puzza e per lasciare spazio alle auto. E ora in questo tratto di via San, tra Porta Nuova e la Pinacoteca di Brera, al posto dell’acqua c’è una spianata di catrame, una piazzetta adibita a mercato con un parcheggio ipogeo. Per il resto, la strada è punteggiata da negozi ed eleganti palazzi: percorrendola verso Nord, all’orizzonte si staglia la Torre Unicredit. "È una via molto battuta dalla movida, che in occasioni come la Design Week si riempie oltremodo di", racconta Giuseppe Varrella, che lavora in un ristorante. "È una strada storica ma proiettata sulla parte nuova di Gae Aulenti - aggiunge Marcella Grassi, che abita vicino - Sarebbe bello rivedere il Naviglio, ma creerebbe problemi di viabilità in un centro molto abitato e fatto di piccole stradine".