Panorama.it - Caccia in decollo scambiato per missile in arrivo, abbattuto da fuoco amico F-18 americano

Leggi su Panorama.it

Ilè un pericolo sempre in agguato durante le operazioni in zone calde, tuttavia quanto accaduto oggi alla Marina degli Stati Uniti può apparire incredibile e sarà oggetto di un'inchiesta già annunciata dal Pentagono. Stando a quanto riferisce il sito ufficiale della comunicazione della Navy (Usni News), verso le tre del mattino ora di Londra un velivolo F/A-18F Super Hornet imbarcato sulla portaerei Uss Harry S. Truman sarebbe statoper un episodio di apparente. I due aviatori a bordo si sono lanciati attivando i rispettivi seggiolini eiettabili e sono stati recuperati dall'elicottero di salvataggio che decolla nell'imminenza delle operazioni die atterraggio. Soltanto uno dei due militari a bordo avrebbe riportato lievi ferite ed entrambi sono stati portati nell'infermeria della portaerei per gli accertamenti del caso.