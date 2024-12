Liberoquotidiano.it - Brillate quanto volete ma è con la gentilezza che arrivate ovunque

«Con laarrivi», dichiara a sorpresa Stefano De Martino prendendo in prestito il pensiero di Buddha: «Quando le parole sono vere e gentili, possono cambiare il mondo». Ricorda, per dirla con le parole del fumettista statunitense Scott Adams, «non esiste un atto diche sia piccolo. Ogni atto dicrea un'onda senza una fine». Per qualcun'altro «un atto diè semplice da spiegare in termini contabili. È un bene per il donatore, un debito per tutta la vita per il ricevente e una spesa di capitale che darà ricavi permanenti in forma di felicità». E se non lo sapevate, per avere labbra attraenti, pronunciate parole gentili., suggeriva la bellissima Audrey Hepburn. Dunque perché non approfittare di questo Natale per iniziare una nuova vita, per trasformare in maggioranza quella microscopica minoranza che usa lacome stile di vita.