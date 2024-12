Lanazione.it - Attribuita la Pala di Santa Cecilia. Il tratto è quello di Luca Signorelli

In città si parla di "un nuovo". Durante il restauro integrale delladiin corso alla Pinacoteca comunale è emersa la mano prevalente di. Sull’opera - offuscata dalla patina del tempo, da forti traumi e da pesanti ridipinture che avevano portato i critici a ritenerla in modo generico di “scuolaana“ - adesso emerge in modo forte l’attribuzione. Questa nuova lettura verrà spiegata sabato 28 in occasione della presentazione del restauro integrale della, nella pinacoteca cinquecentesca di Città di Castello, alla presenza di Tom Henry, professore emerito di Kent University e massimo esperto dell’artista, che ufficialmente proporrà la nuova autografia “e Bottega“. Il suggello a quella che viene definita "storica operazione" si coglie nel lembo della veste diCaterina, dove riaffiora una firma nascosta con il nome del pittore (‘LV-CA’) e l’anno di esecuzione, ovvero il 1516.