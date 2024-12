Sport.quotidiano.net - Atalanta, Natale vista vetta. Ma c’è l’ostacolo Empoli

L’vuole regalarsi il primo dadella sua storia da capolista della Serie A. La Dea, battendo l’questo pomeriggio alle 18 al Gewiss Stadium, avrebbe la certezza di mantenere il primato solitario salendo a 40 punti. Attenzione però alla squadra di D’Aversa che sta tenendosi alla larga dalla zona calda, con 19 punti, ma sta pagando un prezzo altissimo alla sfortuna con infortuni a raffica e un organico ridotto all’osso. Toscani privi di Solbakken, Pellegri, Zurkowski, Ebuehi, Sanozov e Haas, lontano ex di turno. Assenze che aumentano il gap nei confronti dell’, capolista a quota 37, vincitrice degli ultimi cinque scontri diretti contro gli azzurri. L’ultima sconfitta contro l’risale alla giornata conclusiva della stagione 2021-22, quando i toscani vinsero a Bergamo per 1-0 con rete di Stulac, condannando la squadra di Gasperini all’ottavo posto e all’esclusione dalle coppe europee, in quella che finora è stata la peggiore annata del ciclo gasperiniano.