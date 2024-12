Sport.quotidiano.net - Volley. Montesport in trasferta a Seravezza. I’ Giglio e Timenet a caccia di punti

Per il campionato di Serie B1 femminile, girone B, laè inquesto pomeriggio, alle 18, adove, alla Palestra Comunale, affronterà le locali del VPCanniccia (Lucca). Le montespertolesi sono seste in classifica con 15mentre le locali sono undicesime con 11. Le ragazze di Barboni partono decise a portarepreziosi per migliorare ulteriormente la classifica. Arbitreranno Tagliaferro e Vigato. In serie B2 Girone G I’di Castelfiorentino alla Palestra Enriques di viale Duca d’Aosta, alle 18, affronterà la Ius Pallavolo Arezzo. Le valdselsane sono terz’ultime in classifica con 7mentre le avversarie sono penuiltime con 2. E’ indispensabile fare bottino pieno le biancorosse per risalire la china e portarsi in zona più tranquilla.