Vittoria amara per la capolista UFFICIALE | lesione del menisco

Arrivano brutte notizie per il club che dovrà rinunciare per qualche settimana ad uno dei titolari:alLa zona interessate è di quelle che spaventano sempre un calciatore: il ginocchio. Le notizie dopo gli accertamenti non sono delle più confortanti per uno dei giovani più promettenti del calcio italiano.per ladel(LaPresse) – Calciomercato.itTegola per il Benevento, formazione che milita nel girone C della Serie C: il giovane portiere Alessandro Nunziante è stato costretto ad uscire all’intervallo della partita contro la Cavese per un problema al ginocchio. I giallorossi, primi in classifica con due punti di vantaggio sul Monopoli, erano in vantaggio per 2-0 nel derby campano e nella ripresa sono riusciti a mantenere il vantaggio, nonostante la rete di Saio.