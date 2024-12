Amica.it - “Tim Burton’s Labyrint”: il fantastico mondo del regista in mostra a Milano

IldelTim Burton arriva acon laTim Burton‘s Labyrinth che apre domani, 13 dicembre, alla Fabbrica del Vapore.Un appuntamento che si annuncia già un successo, con oltre 50mila biglietti venduti in prevendita. Un vero e proprio labirinto permetterà ai visitatori di scegliere come vedere lae quali mondi esplorare.Tra i personaggi più noti che si potranno ammirare ci sono La sposa cadavere, Edward mani di forbice, The Nightmare Before Christmas e la Fabbrica di cioccolato. I personaggi prendono vita nello spazio espositivo tra oltre 150 tra dipinti, bozzetti originali, 55 opere d’arte animate, 21 figure a grandezza naturale provenienti dai set dei film.«Il Labirinto di Tim Burton è la trasposizione della sua mente creativa in uno spazio fisico», ha spiegato Alvaro Molina, coordinatore creativo di Tim Burton‘s Labyrinth.