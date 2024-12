Ilgiorno.it - Rapina un negozio e scappa con la cassa. Poi scopre che è vuota

al centro commerciale econ il bottino, ma laforte è desolatamentetore solitario e sfortunato in azione, l’altro pomeriggio, in undi abbigliamento del centro commerciale Tre Rose alla periferia di Trezzano Rosa. L’uomo ha fatto ingresso nel, dove al momento e a quanto risulta si trovava la sola titolare, con il volto parzialmente coperto da un cappuccio e brandendo quello che alla vittima è sembrato un cacciavite o un coltellino a serramanico. Tenendo la donna sotto minaccia dell’arma si è fatto consegnare il cassetto del registatore di, è uscito dall’esercizio e si è dileguato. Per rendersi conto, poco dopo, che “in“ non c’era ombra di contante. Nel corso della giornata, come è stato poi spiegato alle forze dell’ordine sul posto, le merci erano state pagate solo con carta.