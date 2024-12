Pianetamilan.it - Milan, Fonseca: messaggi a Theo Hernandez? Infortuni e note positive

Una brutta partita per il. I rossoneri riescono a strappare tre punti fondamentali per la classifica, ma contro il Verona manca tutto il resto. La prestazione è stata al di sotto della sufficienza. Pauloha parlato di tanti temi nel post partita. Uno dei primi è stato quelli deglicostanti in questo momento. Ecco il recap. "non è infortunato, Leao non ha nulla di speciale. Pulisic è arrivato già infortunato, dalla nazionale. Morata ha una tonsillite. Gli unici problemi riguardano Musah e Loftus-Cheek". Tanti giocatori out. Infatti il portoghese ha dovuto fare a meno di otto giocatore ieri sera, a cui si è unito anche Rafael Leao dopo il KO del primo tempo. C'è anche qualcosa per cui sorridere. Ecco le parole sul possibile recupero di Pulisic in vista della Roma.