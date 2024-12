Thesocialpost.it - Madre e figlio morti durante il parto: probabile embolia da liquido amniotico

Leggi su Thesocialpost.it

Sarà un’autopsia cruciale quella prevista per lunedì sul corpo di Andreea Mihaela Antochi, 30 anni, deceduta insieme al piccolo Sashail travaglio al Policlinico San Matteo. La donna, ricoverata nella notte tra il 16 e il 17 dicembre, ha accusato una grave insufficienza respiratoria, degenerata in un arresto cardiaco fatale. I medici hanno tentato per oltre un’ora di rianimarla, ma senza successo. Anche il neonato non è sopravvissuto.Leggi anche: Badante killer, si indaga su altri 4e sul tentato omicidio dell’ex fidanzatoL’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un’da, una rara complicanza delche si manifesta spessoil travaglio. La Procura di Pavia ha aperto un’indagine per omicidio colposo al fine di accertare eventuali responsabilità da parte del personale sanitario coinvolto.