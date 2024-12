Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2024 in DIRETTA: Odermatt trionfa sulla Saslong, Casse il primo degli italiani

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.3012.57 Dopo due settori l’azzurro ha 37 centesimi di ritardo.12.57 È il momento di Christof Innerhofer.12.56 Undicesima posizione per Theaux ad un centesimo a Sarrazin.12.56 Theaux entra al Ciaslat con 37 centesimi di ritardo da.12.55 Il francese ha 34 centesimi di ritardo dopo due settori.12.55 Ora è il momento di Adrien Theaux.12.54 Kohler chiude ventiquattresimo a 2.33.12.53 Dopo due settori Marco Kohler ha 67 centesimi. Ora è molto complicata la parte alta dove tutti stanno perdendo almeno mezzo secondo.12.52 Morse chiude in ventiduesima posizione a 2.19 da.12.51 Morse perde 8 decimi nella parte alta.12.50 Alphand chiude diciannovesimo a 1.