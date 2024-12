Oasport.it - LIVE Benetton Treviso-Zebre 0-0, United Rugby Championship in DIRETTA: inizia il derby

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2? Non rotola via il placcatore, calcio di punizione in favore delle.1? SI PARTE!14.00 Tutto pronto per il via del match.13.59 Entrano in campo le due squadre. L’arbitro della sfida odierna è il signor Federico Vedovelli.13.59 Trenta i precedenti tra le due franchigie. In netto vantaggio il, vincitore di ben ventiquattro incontri con gli emiliani.13.58 Atmosfera calda quella che si vive allo Stadio Monigo di: si percepisce che quella odierna non è una sfida banale.13.56 Forfait dell’ultimo minuto in casa: al posto di Albornoz vedremo in azione Jacob Umaga.13.55 Le formazioni ufficiali dell’incontro.: 15 Rhyno Smith, 14 Louis Lynagh, 13 Malakai Fekitoa, 12 Ignacio Brex, 11 Onisi Ratave, 10 Tomas Albornoz, 9 Andy Uren, 8 Toa Halafihi, 7 Manuel Zuliani, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Siua Maile, 1 Mirco Spagnolo: 15 Geronimo Prisciantelli, 14 Scott Gregory, 13 Fetuli Paea, 12 Enrico Lucchin, 11 Simone Gesi, 10 Giacomo Da Re, 9 Gonzalo Garcia, 8 Giovanni Licata, 7 Bautista Stavile, 6 Giacomo Ferrari, 5 Andrea Zambonin, 4 Matteo Canali, 3 Ion Neculai, 2 Tommaso Di Bartolomeo, 1 Danilo Fischetti13.