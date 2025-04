Acr Messina Basile Situazione critica al momento versato solo il 50 della cifra che serve per saldare i debiti

Messina. Entro domani, 16 aprile, servono infatti i 312mila euro per saldare stipendi ed oneri fiscali e previdenziali, così come previsto dalla Lega. Ma al momento solo il 50% è stato donato dalla rete di imprenditori scesa in campo dopo il. Messinatoday.it - Acr Messina, Basile: "Situazione critica, al momento versato solo il 50% della cifra che serve per saldare i debiti" Leggi su Messinatoday.it Una corsa contro il tempo per salvare le sorti dell'Acr. Entro domani, 16 aprile, servono infatti i 312mila euro perstipendi ed oneri fiscali e previdenziali, così come previsto dalla Lega. Ma alil 50% è stato donato dalla rete di imprenditori scesa in campo dopo il.

Potrebbe interessarti anche:

Acr Messina, il sindaco Basile precisa: "Procura inutilizzabile, situazione assurda"

Altro colpo di scena, purtroppo negativo, nella vicenda societaria dell’Acr Messina. Il sindaco Federico Basile ha precisato, tramite una nota, la situazione legata alla presunta procura per la ...

Alaimo invia la procura al sindaco Basile per trattare la cessione dell’Acr Messina

Potrebbe essere ad una svolta la complicata vicenda societaria dell’Acr Messina. Il presidente Stefano Alaimo ha inviato al sindaco Federico Basile l’attesissima procura per poter trattare la ...

Acr Messina a rischio penalizzazione, Basile: "Pronti a confrontarci per ripristinare clima di serenità"

"Disponibilità ad avviare tutte le interlocuzioni necessarie per un confronto finalizzato a creare le condizioni per ripristinare quel clima di serenità necessario non solo all'interno della ...

Acr Messina, Basile: "Situazione critica, al momento versato solo il 50% della cifra che serve per saldare i debiti". Acr Messina. Basile: "C'è la procura". Raccolti 175 mila euro per le scadenze di domani. ACR Messina, Basile: "la procura è arrivata, ma servono 312mila euro entro domani". ACR Messina, Basile: "Nuova procura senza validità giuridica". Acr Messina, il sindaco Basile precisa: "Procura inutilizzabile, situazione assurda". Acr Messina. Basile: “Procura alla vendita senza valore giuridico”. Ne parlano su altre fonti

Riporta messina.gazzettadelsud.it: Acr Messina. Basile: "C'è la procura". Raccolti 175 mila euro per le scadenze di domani - "Comunico che, la procura a vendere da parte dell’amministratore del club Doudou Cissè al presidente Stefano Alaimo è già pervenuta e l’iniziativa ...

Secondo strettoweb.com: ACR Messina, il 16 aprile si avvicina: che succede in caso di mancato pagamento? E Basile lancia un comitato - In casa ACR Messina è corsa contro il tempo sia dentro che fuori dal campo: due giornate al termine, una società inesistente e una scadenza ...

strettoweb.com comunica: ACR Messina tra procure, raccolte fondi, scadenze e non solo: cosa aspettarsi nelle prossime ore - In casa ACR Messina la situazione è in continua evoluzione tra annunci, comitati d'emergenza, scadenze, partite. Il punto ...