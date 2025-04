Incontro positivo per Milan e Tare le ultime CM IT

AGGIORNAMENTO 18.49 – L'Incontro avvenuto a Roma – come appreso da Calciomercato.it – è ritenuto positivo sia dal Milan che dallo stesso Igli Tare. Un Incontro utile ad approfondire la conoscenza, ma che non ha portato alla fumata bianca. Le sensazioni sono più che buone, tuttavia serviranno così altri confronti, anche con la presenza di Gerry Cardinale, per arrivare a dama. #Milan–#Tare: SIAMO ALLA STRETTA FINALE? In queste ore, infatti, è arrivato a Roma proprio Furlani per incontrare l'ex attaccante del Brescia e del Bologna, tra le altre, per cercare di arrivare alla quadratura del cerchio. Sono attese novità a stretto giro di posta. Dopo aver a lungo trattato con Fabio Paratici, poi saltato al momento delle firme, l'amministratore delegato rossonero stringe per il nuovo direttore sportivo

